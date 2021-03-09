شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر من مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت النيابة العامة مجددا بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (البروتوكولات) بشأن جائحة كورونا ، مؤكدة أن من يخالف الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية المقررة وفقاً لـ اختصاصات النيابة العامة ستتم إحالته للمساءلة الجزائية المشددة.

وقالت النيابة العامة أنه يُحظر مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُقررة من الجهة المُختصة، ومخالفة هذا الشأن موجب للعقوبات المتعلقة بذلك.

وأضافت أن المخالف سيحال إلى النيابة العامة للمساءلة الجزائية المشددة عند تكرار حضور أي من التجمعات الآتية أو الدعوة لها أو التسبب فيها (للمرة الثالثة) :

_ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة .

_ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

_عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات ) الوقائية ، ( إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها ، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية ، تطهير العربات وسال التسوق بعد كل استخدام ، تطهير المرافق والأسطح) ، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية.