شكرا لمتابعة خبر عن تصريح من وزير التجارة بخصوص منظومة أعمال جاذبة للاستثمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة تتقدم خطوات جادة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية لبناء منظومة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف ماجد القصبي، خلال اللقاء الإعلامي بالمركز الوطني للتنافسية:"المملكة تمر بتحول غير مسبوق وحراك في جميع الجوانب".

وأشار الوزير القصبي إلى أن تعزيز الارتقاء بالتنافسية ليس من أجل العالم، ولا من أجل رصد التقارير الدولية، ولكن من أجل أبنائنا وبناتنا والوطن، موضحا أن المركز الوطني للتنافسية حصر الكثير من التحديات، والقادم سيكون أفضل من أجل تصحيح المفاهيم.