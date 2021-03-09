شكرا لمتابعة خبر عن "إدارة المجاهدين" تضبط 62 شاحنة و 4جرافات مخالفة لنظام البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت الإدارة العامة للمجاهدين ضبط عدد من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي أن قوة المساندة والدوريات بالفرع وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت (62) شاحنة و(4) جرافات، استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية.

وسُلمت المعدات المضبوطة لأمانة محافظة الأحساء لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.