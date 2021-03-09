شكرا لمتابعة خبر عن السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أوضحت صحة الطائف أن السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال اليوم، يرجع لعطل في الشبكة الداخلية.

وأشارت إلى أنه تمت معالجته على الفور من خلال تشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى، مبينة أن الانقطاع كان بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى، الممتد من مستشفى الصدرية سابقاً إلى مستشفى الأطفال، وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وتابعت أن المعلومات الأولية تشير إلى تسبب المقاول العامل في المنطقة نفسها بقطع الكيبل، موضحة أنه جرى تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطواري التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكيبل وتحديد موقع العطل.