شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة عالم صيني يتردد أسبوعياً على "وادي تميرية" بالرياض منذ 20 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يحرص عالم الأبحاث الصيني رونج بو، الذي يعمل في الرياض على زيارة وادي تميرية" شمال غرب الرياض، لرؤية تفتح زهور السوسن في موسمها، مع زوجته على هذا المكان منذ 20 عامًا.

وأوضح رونج بو أنه يزور هذا الوادي كل يوم جمعة طوال شهر فبراير، ليلتقط الصور لنباتات السوسن، ويشاهدها وهي تتفتح خلال الساعة التي تتعامد فيها الشمس عليها وقت الظهيرة، لتتحول إلى ألوان متعددة ثم تعود إلى الانكماش، في مشهد مبهر لا يتكرر طوال أشهر السنة.

وأضاف العالم الصيني أنه جاء إلى الرياض عام 2003، ونصحه أصدقاؤه بالقدوم إلى "وادي تميرية"، لافتًا إلى أنها منطقة سياحية رائعة.