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الزعاق يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة القادمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، عن توقعاته لحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة القادمين.

وقال خالد الزعاق:" تشير التوقعات أن هنالك رياح سطحية ناهضة تؤثر على كل مناطق بتمرحل زحزاح مثيرة للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة".

وأضاف:"على سالكي الطرق التنبه لذلك ‎الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران".

‏وأشار:"ليالي معدودة ونستقبل شهر ‎رمضان،فنحن الآن في أواخر مراحل التربيع الأخير للقمر، وغداً نبدأ نشاهد هلال آخر الشهر".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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