شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة القادمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، عن توقعاته لحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة القادمين.

وقال خالد الزعاق:" تشير التوقعات أن هنالك رياح سطحية ناهضة تؤثر على كل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح مثيرة للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة".

وأضاف:"على سالكي الطرق التنبه لذلك ‎الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران".

‏وأشار:"ليالي معدودة ونستقبل شهر ‎رمضان،فنحن الآن في أواخر مراحل التربيع الأخير للقمر، وغداً نبدأ نشاهد هلال آخر الشهر".