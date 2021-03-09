شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول مصباح كهربائي في المسجد النبوي قبل 117عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

يحتوي متحف دار المدينة للتراث العمراني والحضاري، على أول مصباح كهربائي تم تركيبه في المسجد النبوي الشريف، قبل أكثر من 117 عاما.

ودون على المصباح أنه تمّ تركيبه عام 1325هـ، في نفس تاريخ دخول الكهرباء إلى الجزيرة العربية.

يذكر أن الطاقة الكهربائية لم تكن متوافرة في أراضي المملكة إلا في المدينة المنورة، حيث كان المسجد النبوي يضاء من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر بالكيروسين بقدرة عشرين كيلووات، مع وجود بطارية مشحونة لتقوم بإنارة المسجد لصلاة الفجر.