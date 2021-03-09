شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الموارد البشرية" تكشف عن مسارين لبرنامج الفحص المهني للعمالة الوافدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني، إن 1000 مهنة ستخضع لبرنامج الفحص المهني في ‎المملكة تندرج تحت 23 عائلة مهنية.

وأضاف ناصر الهزاني، خلال لقائه مع قناة "الإخبارية":" برنامج الفحص المهني للعمالة الوافدة الذي أعلن عنه مؤخرًا سيعمل عبر مسارين".

وتابع:"المسار الأول هو فحص العمالة في دولها قبل قدومها إلى المملكة، أما الثاني فحص العمالة الموجودة داخل المملكة".