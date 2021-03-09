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بالفيديو.. "الموارد البشرية" تكشف عن مسارين لبرنامج الفحص المهني للعمالة الوافدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني، إن 1000 مهنة ستخضع لبرنامج الفحص المهني في ‎المملكة تندرج تحت 23 عائلة مهنية.

 

وأضاف ناصر الهزاني، خلال لقائه مع قناة "الإخبارية":" برنامج الفحص المهني للعمالة الوافدة الذي أعلن عنه مؤخرًا سيعمل عبر مسارين".

 

وتابع:"المسار الأول هو فحص العمالة في دولها قبل قدومها إلى المملكة، أما الثاني فحص العمالة الموجودة داخل المملكة".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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