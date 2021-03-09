شكرا لمتابعة خبر عن رسالة تحذيرية من مستشفى في مكة لحراس الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعا مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حرّاس الأمن والمراقبين في الميدان، لأخذ الحذر من ملامسة الجوال والأغراض الشخصية للمراجعين كن أجل الحفاظ على سلامتهم خلال فترة عملهم.

وقال مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، خلال رسالة تحذير للحراس:"تجنبوا لمس أي جهاز جوال أو البطاقات الشخصية لأي شخص".

وجاء ذلك إلى الحد من تفشي كورونا، في ظل انتشار الفيروس المستجد في معظم أنحاء العالم.