شكرا لمتابعة خبر عن غدا الإربعاء..فروسية حائل تنظم حفل سباقها العشرون على "سيارتي" عياد الدلبحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عارف السويدي (صدى):

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه العشرون للموسم الحالي 1442هـ على "سيارتي رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي

وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 71 جواداً ، مشيراً إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط ، الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م بينما خصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة

أما الشوط الرابع "سيارة " فخصص لفئة مفتوح أفراس والشوط الخامس "سيارة " للدرجة مفتوح الدرجات.

وأضاف التبيناوي أشكر رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي على دعمه الكبير لميدان الفروسية بسيارتين للحفل العشرين مما يساهم في علو هذه الرياضة بالمنطقة .