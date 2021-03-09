بالفيديو.. ولي العهد يستعرض «العلاقات الثنائية» مع المبعوث الروسي لشؤون التسوية السورية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء بالمبعوث الخاص الروسي لشؤون التسوية السورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.