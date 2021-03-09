أمير الرياض يوجه بتعليق البيع في سوق الطيور بالخرج

وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بحراج الخالدية في محافظة الخرج لكثرة مرتاديه وضعف التقيد بالإجراءات الاحترازية.

كما وجه أمير المنطقة، بتشديد الرقابة على الباعة العشوائيين وتكثيف التواجد الأمني لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأماكن التي تشهد ازدحامًا مثل السوق الداخلي وجامع أحمد بن حنبل ومسجد الأوقات بسوق الماشية ومسجد صناعية السيارات.

ووجه الأمير، أيضًا- فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة بضرورة تفعيل دور المراقبين التابعين لإدارة المساجد والتأكيد على أئمة المساجد والمؤذنين في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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