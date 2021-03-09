الصحة: استبعاد الحوامل والأطفال من تلقي لقاح كورونا مؤقت

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن هناك فئتي الحوامل والأطفال ليستا مستثناتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ لقاح كورونا، وهذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج دراسات تتم حاليًا وقد تخرج بمستجدات في هذا الشأن فيتم اعتمادها أو قبولها بإذن الله في الوقت الملائم متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية واللجان العلمية المختصة.

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, الأشخاص المخالطين لآخرين مصابين بفيروس كورونا إلى أهمية إكمال مدة العزل المنزلي بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة للإصابات، آملاً أن يكون ذلك ناتجاً عن التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في مناطق المملكة كافة وصل إلى 1514501 شخص, مبينًا أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح، وكذلك الحال للمرضعات وحالات زراعة الأعضاء ونقص المناعة والسرطان جميعها لا تمنع أخذ اللقاح, ناصحاً باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.