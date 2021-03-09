بالفيديو.. الأمن العام: القبض على 28 متهمًا بجرائم متنوعة

كشف الأمن العام حصيلة عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها.

وقال، عبر تويتر، إنه تم قبض على 9 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، سرقوا قواطع نحاسية ومواد كهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبان تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مقيم باكستاني يقوم بتوثيق ونشر مقاطع فيديو متنوعة لرجال الأمن في الميدان وبحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر، فضلًا عن مقيمَيْن اثنين من الجنسيتين المصرية واليمنية يقومان بسرقة 40 بطارية شحن لأبراج شركات الاتصالات من عدة مواقع.

وتم القبض على ثمانية مواطنين ومقيم من القبائل النازحة قاموا بالاعتداء على المارة وسلب الأموال والمقتنيات بالقوة ونشل حقائب السيدات باستخدام الدراجات النارية، فضلًا عن 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة معدات ومواد بناء من مبان تحت الإنشاء تقدر قيمة المسروقات بـ 275 ألف ريال.

وتم ضبط 4 مقيمين من الجنسية السورية ارتكبوا جرائم نصب بإنشاء مواقع لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي حصلوا عليها 252 مليون ريال.