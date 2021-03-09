التجارة: جولات رقابية على قطاعات جديدة بعد رصد مخالفات لإجراءات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إنَّ الفرق الرقابية التابعة رصدت التزامًا بالإجراءات الاحترازية (للوقاية من فيروس كورونا) من الأنشطة التجارية بعد عودة تقديم الخدمات الداخلية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا وتشديدًا بالجولات الرقابية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وهناك قطاعات جديدة سيتم توجيه الرقابة إليها بمختلف المناطق لما لوحظ عليها من مخالفات بالفترة الأخيرة مثل معارض السيارات ومراكز الصيانة والمنشآت التي تقدم التخفيضات.

وبيَّن أن الوزارة نفذت أكثر من 185 ألف جولة، وضبطت أكثر من 8000 مخالفة وغرامة فورية على المنشآت التجارية, وضبطت بالتعاون مع الجهات المعنية خلال هذا الأسبوع أكثر من 400 مخالفة لعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين، وأكثر من 200 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، وأكثر من 100 مخالفة لعدم تعقيم الأسطح والعربات.

وأشار متحدث التجارة إلى أن المنشآت التجارية خط الحماية الأول للمواطن والمقيم من تبعات فيروس كورونا, مؤكدًا ضرورة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بقياس درجة الحرارة والتأكد من الحالة عبر تطبيق توكلنا ولبس الكمامة.

ونوه بالمبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة تحت شعار «خذ خطوة وشجعهم على اللقاح» المتمثلة في تمكين المنشآت التجارية كافة منح خصومات على المنتجات والسلع والخدمات لمن أخذوا اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الثانية, وذلك دون الحصول على ترخيص, ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية, ودون أي رسوم مالية.

ولفت الحسين إلى أن عددا من المنشآت التجارية تفاعلت مع المبادرة, مجددة الدعوة للمنشآت للاستفادة من المبادرة والقيام بالواجب المجتمعي.

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