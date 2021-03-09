مصادر «عاجل»: إجراء الكشف الطبي لطلبة الصف الأول الابتدائي

كشفت مصادر لــ «عاجل» أن وزارة التعليم أكدت على متابعة التواصل مع أولياء الأمور؛ لاجراء الكشف الطبي لأبنائهم ممن لم يتم الكشف عليهم العام الماضي أو المستجدين لهذا العالم.

يأتي ذلك إشارة إلى خطاب نائب وزير التعليم بتاريخ 23-7-1442 هـ المبني على خطاب وكيل وزارة الصحة للصحة العامة 26-6-1442 هـ بشأن أهمية إجراء فحص اللياقة لطلبة الصف الأول الابتدائي.

وسيكون الكشف الطبي، من خلال الحجز عبر تطبيق «موعد» وكذلك قبول الكشف الطبي للطابع المرسل من خلال منصة «صحة» إلى نظام «نور»، من دون الحاجة إلى الاستمارة الورقية.

وفي ضوء هذا أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لجميع المدارس الابتدائية لتحفيظ القران والتعليم العام والحكومي والأهلي.