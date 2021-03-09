أبشر توضح «آلية» التعامل مع «تأخر معالجة الاعتراض على المخالفات المرورية»

أوضحت منصة أبشر آلية التعامل مع «تأخر معالجة الاعتراض على المخالفات المرورية.

وقالت المنصة، إن المستفيد في هذه الحالة عليه التواصل معها عبر الخاص وتزويدها ببيانات تشمل: الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، وذلك بعد ارسال كلمة «دعم فني» أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.

جاء ذلك؛ ردًا من المنصة- عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه: تم الاعتراض على مخالفة من تاريخ 2021/02/10م وحتى الآن تحت المعالجة، وبسبب التأخر في معالجة الاعتراض تم إغلاق الاعتراض على مخالفات أخرى بعدها، كيف أعترض على المخالفات.

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