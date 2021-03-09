بالفيديو.. ولي العهد يجتمع برئيس وزراء السودان ويستعرض «العلاقات الثنائية»

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

واستعرضا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووصل إلى الرياض اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، وكان في استقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي, الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.