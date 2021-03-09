«الزعاق» يحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة

حذر الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، من رياح مثيرة للأتربة خلال يومي الخميس والجمعة، مشيرًا إلى وجود الغبار العالق في الأماكن المكشوفة.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «خلال يومي الخميس والجمعة: تشير التوقعات إلى أن هنالك رياحًا سطحية ناهضة تؤثر على جل مناطق السعودية بتمرحل زحزاح مثيرة للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة».

وأضاف: «على سالكي الطرق التنبه لذلك الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران».

اقرأ أيضًا:

طقس الأسبوع الجاري.. «الزعاق» يوضح المواصفات المناخية