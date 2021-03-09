الصحة: الإصابات النشطة بكورونا وصلت لـ 2695 والحرجة 515

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة (380572) حالة، من بينها (2695) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (515) حالة حرجة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7878047 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2075068 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28949823 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14076117) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

وكان «متحدث الصحة»، أكد أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في مناطق المملكة كافة وصل إلى 1514501 شخص, مبينًا أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح، وكذلك الحال للمرضعات وحالات زراعة الأعضاء ونقص المناعة والسرطان جميعها لا تمنع أخذ اللقاح, ناصحًا باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

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