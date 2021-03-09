متحدث الصحة: 1514501 شخص تلقوا لقاح كورونا في المملكة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في مناطق المملكة كافة وصل إلى 1514501 شخص, مبينًا أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح، وكذلك الحال للمرضعات وحالات زراعة الأعضاء ونقص المناعة والسرطان جميعها لا تمنع أخذ اللقاح, ناصحًا باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مواجهة فيروس كورونا: إن تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) جعل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (380572) حالة، من بينها (2695) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (515) حالة حرجة, فيما وصل عدد المتعافين إلى (371338) حالة بإضافة (306) حالات تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6539) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.

ولفت متحدث الصحة إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل بجميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7878047 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2075068 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28949823 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14076117) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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