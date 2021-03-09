متحدث التحالف من مأرب: المحافظة ستكون عصية على ميليشيات الحوثي

أكد المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران).

وقال العقيد المالكي: «الأوضاع في محافظة مأرب مستقرة والحياة طبيعية ولكن هجمات ميليشيات الحوثي تهدد سلامة المدنيين»، وفقًا للعربية.

وأضاف: «محافظة مأرب عصية على السقوط في يد ميليشيات الحوثي بفضل صمود الجيش اليمني ومساندة القبائل للحكومة الشرعية»، متابعًا: «التقيت مسؤولين في المحافظة والحياة تسير بشكل طبيعي».

وواصل: «ميليشيات الحوثي لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة».

ونشر الحساب الرسمي للعربية على موقع «تويتر» صورة تجمع العقيد المالكي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أمام سد مأرب.

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