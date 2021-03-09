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11 ألف م2 مساحات خضراء برياض جدة

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بدأت أمانة محافظة جدة في إنشاء حديقة حي الرياض التي تبلغ مساحتها 11500 متر مربع وتخدم حيي الرياض والفروسية في الوقت، وأعلنت الأمانة أن حديقة الرياض في مراحلها الأخيرة من الإنشاء وسيتم الانتهاء منها في شهر رمضان.

وتأتي الحديقة ضمن مشاريع تطوير الصورة الجمالية وزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في مدينة جدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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