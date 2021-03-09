11 ألف م2 مساحات خضراء برياض جدة

بدأت أمانة محافظة جدة في إنشاء حديقة حي الرياض التي تبلغ مساحتها 11500 متر مربع وتخدم حيي الرياض والفروسية في الوقت، وأعلنت الأمانة أن حديقة الرياض في مراحلها الأخيرة من الإنشاء وسيتم الانتهاء منها في شهر رمضان. وتأتي الحديقة ضمن مشاريع تطوير الصورة الجمالية وزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في مدينة جدة.



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