نساء في شراك ورش صيانة السيارات

فيما يخشى العديد من ملاك المركبات رجالا ونساء من الوقوع في النصب والاحتيال من قبل بعض أصحاب ورش الصيانة، لا سيما وأن هناك غيابا تاما لضوابط ومعايير التسعير في هذا المجال، أكد ملاك ورش صيانة أن أسعار الصيانة العشوائية تعزز من تزايد الاحتيال في هذا المجال بنسبة 100 %، بخاصة وأن بعض المركبات يكون فيها خلل بسيط وبسبب جهل العميل/ العميلة تقوم بعض الورش بتحديد أكثر من خلل لزيادة رسوم الصيانة أكثر من 3 أضعاف، ولعل أبرز التحديات التي تواجه السيدات في الوقت الحالي عدم الإلمام بتشخيص العطل والجهل بالصيانة وقطع الغيار وآلية توفيرها، وتبدأ حالات الاحتيال على السيدات من السطحات التي تحمل السيارة إلى ورشة الصيانة، حيث يقوم بعضهم ببيع «الزبون» إلى ورش صيانة رديئة مقابل 200 ريال لكل سيارة.

بيع العملاء لبعض الورش من قبل سائقي السطحات

البدء في الإصلاح دون الرجوع للعميلة وتحميلها التكلفة

جهل البعض

قال مالك ورشة صناعية عبدالله عبدالحميد لـ«دوت الخليج» إن أشكال الاحتيال في مجال صيانة السيارات متعددة، ولا تطال السيدات فقط، ولكنهن الأكثر ضررا مقارنة بالرجال؛ بسبب عدم المعرفة بقطع الغيار والصيانة، مؤكدا أن جهل بعض العملاء يزيد من نسبة احتيال الورش عليهم، وأوضح أن بعض المركبات يكون فيها خلل بسيط وبسبب جهل العميل تقوم بعض الورش بتحديد أكثر من خلل لزيادة رسوم الصيانة على العميل أكثر من 3 أضعاف، لافتا أن أسعار الصيانة عشوائية وليست محددة، مما يعزز من تزايد الاحتيال بنسبة 100 %.

تضليل العميل

بين عبدالحميد، أن بعض الورش تقوم أحيانا بإيهام العميل بأنه تم تغيير قطع الغيار المطلوبة دون تغييرها في الأصل والاحتيال عليه عن طريق تجديدها وتنظيفها، مبينا أن بعض الورش تقوم بالتنسيق فيما بينها لتضليل العميل وإيهامه بوجود أكثر من خلل في مركبته من أجل زيادة مبلغ الصيانة أضعاف التكلفة الحقيقية. ودعا كافة الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية في مجال صيانة السيارات والتنبيه من الوقوع في النصب والاحتيال والنظر في مسألة أسعار الأيدي العاملة وفق معايير محددة.

قطع الغيار

أوضح مالك ورشة صيانة السيارات أحمد الشهاب أن أبرز التحديات التي تواجه السيدات في الوقت الحالي عدم الإلمام بتشخيص العطل والجهل في الصيانة وقطع الغيار وآلية توفيرها بأسعار مناسبة، فضلا عن الثقة الزائدة في عمل الورش دون تجربة، وبين أنه يجب الرجوع إلى أكثر من شخص في مجال الاختصاص، بخاصة في صيانة السيارات حتى لا ترتفع تكلفة الصيانة على العميل والسؤال عن المشكلة والتكلفة والقطع قبل الدخول في غمار الإصلاح.