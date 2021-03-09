بحث معوقات القطاع الصحي

أقر لقاء ضم ممثلين عن الهيئة الملكية، لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وعددا من المستثمرين بمكة المكرمة، أمس، تكوين فريق عمل مختص، يضم مختلف الجهات والحكومية والخاصة ذات الصلة، لحل المعوقات التي تواجه أداء القطاع الصحي، وتطوير خدماته بالعاصمة المقدسة، وبحث التحديات والحلول، وطرح الفرص الاستثمارية وممكنات القطاع الصحي.



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