عودة حذرة للأنشطة التجارية

احتياطات
حرصت تلك المواقع على التعقيم المستمر ووضع طاولات متباعدة، وإغلاق بعض أماكن الجلوس بحواجز وأشرطة لاصقة لفرض التباعد بين الزبائن، تطبيقا لتوجيهات وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن مواجهة الولاء.
زيارات ميدانية
تشهد المولات والمراكز التجارية الكبيرة جولات ميدانية مستمرة من الجهات الرقابية للتأكد من تطبيق إجراءات عودة الأنشطة التجارية لعملها المعتاد.
وقالت أمانة منطقة الرياض إنه خلال 28 يوما الماضية نفذت الفرق الرقابية التابعة لها 137 ألف جولة للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما رصد مراقبو الأمانة 12 ألف مخالفة، وتم إغلاق 2269 منشأة خالفت التدابير الوقائية.
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