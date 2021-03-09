عودة حذرة للأنشطة التجارية

عادت المواقع الترفيهية والمطاعم والمقاهي لتمارس نشاطها بعد إغلاق قسري لأكثر من 30 يوما، كإجراء احترازي لاحتواء فيروس كورونا . ورصدت جولة ميدانية لـ«دوت الخليج» عودة حذرة لزبائن ومرتادي تلك المواقع إذ لا زال ارتيادها محدودا في الأيام الثلاثة الأولى من رفع الإجراءات المشددة بمنع استقبال الزبائن أو جلوسهم فيها.

احتياطات

حرصت تلك المواقع على التعقيم المستمر ووضع طاولات متباعدة، وإغلاق بعض أماكن الجلوس بحواجز وأشرطة لاصقة لفرض التباعد بين الزبائن، تطبيقا لتوجيهات وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن مواجهة الولاء.

زيارات ميدانية

تشهد المولات والمراكز التجارية الكبيرة جولات ميدانية مستمرة من الجهات الرقابية للتأكد من تطبيق إجراءات عودة الأنشطة التجارية لعملها المعتاد.

وقالت أمانة منطقة الرياض إنه خلال 28 يوما الماضية نفذت الفرق الرقابية التابعة لها 137 ألف جولة للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما رصد مراقبو ‫الأمانة 12 ألف مخالفة، وتم إغلاق 2269 منشأة خالفت التدابير الوقائية.