18 شهرا لتطوير طريق الحمدانية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير طريق الحمدانية الرئيسي الواقع شمال شرقي جدة الشهر الماضي، وستكون المدة المحدده لتطوير الطريق 18 شهراً، كما أن المشروع يختص بالطريق ومرافقه وأحد أهدافه تطوير الحركة المروية بالطريق وربطها بمداخل الحي ومخارجه الحالية، وسيضاف لمداخل الحي ومخارجه تقاطعات كوبري مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي تنفذه وزارة النقل، وستكون المرحلة الأولى للمشروع لمسافة 4 كيلو مترات ابتداء من قاعة لندن جنوبا إلى تقاطع شارع عمرو بن العاص وأبي وقاص شمالا. وتشمل عناصر المشروع 3 مسارات للسيارات ومسارين للمشاة و4 مسارات للدراجات والدراجات النارية على جانبي الطريق، كما تشمل العناصر مواقف للسيارات والدراجات وكراسي جلوس للعامة وإشارات ضوئية للتقاطعات وأعمال الري والتشجير، وأخيرا، أعمال للإنارة وتشمل الأرصفة الجانبية.



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