تدشين مركز التحصين بجامعة المؤسس

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، مركز التحصين ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» والذي يحتوي على 48 عيادة منح اللقاحات للمواطنين والمقيمين بمبنى 29 بالجامعة، بالإضافة لإنشاء مركز لقاحات داخل المستشفى الجامعي، خاص بالكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 7 / 1442هـ بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الطبية. واطّلع رئيس الجامعة خلال جولته على مقر المركز، لشرح عن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولاً إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار، وذلك ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين، إذ خصصت الجامعة كوادر طبية ومتطوعين لتيسير عملية الدخول والخروج، حيث سيتم استقبال المسجلين في تطبيق «صحتي» التابع لوزارة الصحة لتلقي اللقاح عبر التسجيل وأخذ المواعيد، وستعمل الجامعة على استقبال100 مستفيد يوميًا، كمرحلة أولية ثم يتم التدرج في زيادة منح اللقاحات بشكل تدريجي في الأيام المقبلة، وصولاً للطاقة القصوى للعيادات وهي 2000 مستفيد يوميًا.



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