3 أيام من الأتربة والغبار في 8 مناطق

توقعت تقارير مناخية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، على عدد من المناطق اعتبارا من غد الخميس، وتستمر إلى يوم السبت.

وتتأثر بالحالة المناخية مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ونجران وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف، وتتراوح سرعة الرياح، بين 6 و48 كيلومترا في الساعة.

حالة الرياح الخميس

الرياض

17 كم/س

مكة المكرمة

30 كم/س

المدينة المنورة

20 كم/س

الدمام

17 كم/س

عرعر

48 كم/س

أبها

19 كم/س

درجات الحرارة الخميس 11 مارس

تبوك

33

15

المدينة المنورة

35

19

حائل

30

15

مكة المكرمة

38

22

بريدة

33

18

الدمام

30

16

الرياض

33

17

أبها

25

13

الباحة

25

13

جازان

34

25

نجران

31

15

عرعر

30

17