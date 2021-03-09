وتتأثر بالحالة المناخية مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ونجران وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف، وتتراوح سرعة الرياح، بين 6 و48 كيلومترا في الساعة.
حالة الرياح الخميس
الرياض
17 كم/س
مكة المكرمة
30 كم/س
المدينة المنورة
20 كم/س
الدمام
17 كم/س
عرعر
48 كم/س
أبها
19 كم/س
درجات الحرارة الخميس 11 مارس
تبوك
33
15
المدينة المنورة
35
19
حائل
30
15
مكة المكرمة
38
22
بريدة
33
18
الدمام
30
16
الرياض
33
17
أبها
25
13
الباحة
25
13
جازان
34
25
نجران
31
15
عرعر
30
17
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أيام من الأتربة والغبار في 8 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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