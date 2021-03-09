بحث الاحتياجات الصحية في الباحة

التقى أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، عبر الاتصال المرئي، وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك خلال وجوده في منطقة الباحة. بحث أمير الباحة مع «الربيعة» العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة ومحافظاتها، وأبرز المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة والمنفذة سابقا، والاحتياجات القادمة. كما جرى اطلاع أمير المنطقة على جولة وزير الصحة في عدد من المراكز الصحية بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى زيارته عددا من المنشآت الصحية والبرج الطبي التخصصي والأقسام التي تم تشغيلها أخيرا، التي كانت محل اهتمام أمير المنطقة.



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