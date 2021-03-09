المولدات تسعف مستشفى الأطفال بالطائف ومحاولات لإعادة الكهرباء

أوضحت صحة الطائف أن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال، اليوم، كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى، وجرى معالجته على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى.

واتضح بعد تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب أن الانقطاع كان بسبب قطع في الكبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى، والممتد من مستشفى الصدرية سابقا إلى مستشفى الأطفال، وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في المنطقة نفسها بقطع الكبل، وجرى تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكبل، وتحديد موقع العطل، وجار الآن توريد كبل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.