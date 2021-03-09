إغلاق 365 محلا مخالفا خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة البلدية نفذت أمس، 25418 جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والأسواق، للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية الصادرة مؤخراً، مواكبة لقرارات الجهات المختصة، بإعادة فتح بعض الأنشطة، مشددة على الأمانات والبلديات التابعة لها، تكثيف الزيارات التفتيشية على الأنشطة المستهدفة لرفع مستوى الالتزام، وتوعية المجتمع بسبل الوقاية من المرض في مراكز التسوق وأماكن التجمع.
ودعت إلى مواصلة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للتعامل مع الفيروس، مؤكدةً أن كل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية مجتمعية، في السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» والقضاء عليه.
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