4 نصابين يجمعون 152 مليون ريال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية السورية، في العقد الثاني والخامس والسادس من العمر، بمدينة الدمام، بعد ارتكابهم عددا من جرائم النصب والاحتيال بالنمط والسلوك الإجرامي نفسه، الذي تمثل في إنشائهم مواقع إلكترونية لشركات وهمية، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها بمناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات لدول وحسابات خارجية، وذلك من خلال استخدام حساب بنكي لمواطنة (زوجة أحدهم).
وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية 152 مليون ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت في حقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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