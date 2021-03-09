السعودية اليوم / "إدارة المجاهدين" تضبط (62) شاحنة و(4) جرافات مخالفة لنظام البيئة



الأحساء 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

باشرت الإدارة العامة للمجاهدين ضبط عدد من المعدات أثناء قيامها بنهل الرمال وتجريف التربة في المنطقة الشرقية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها من دون تصريح.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي أن قوة المساندة والدوريات بالفرع وضمن جهودها في ضبط مخالفي نهل الرمال، ضبطت (62) شاحنة و(4) جرافات، استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية، وسُلمت المعدات المضبوطة لأمانة محافظة الأحساء لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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22:51ت م

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