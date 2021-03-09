السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 145 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 56822 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 668 وفاة.

// انتهى //

22:48ت م

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لوكسمبورغ 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 56822 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 668 وفاة.// انتهى //22:48ت م0264

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