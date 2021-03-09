

واشنطن 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والقبلية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة التي ضربت الولاية في الفترة من 11 فبراير إلى 19 فبراير.

ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، ستشمل المساعدات الفيدرالية للولاية، منحاً للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل ، وقروضاً منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

كما تتيح المساعدات، التمويل الفيدرالي للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ وتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

// انتهى //

22:45ت م

0262





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.