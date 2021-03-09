السعودية اليوم / سمو قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:16ت م

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الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، اليوم, معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري غيو.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة والاهتمام المشترك.// انتهى //22:16ت م0256

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