السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين وزارة "الشؤون البلدية" و "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة الملكية للجبيل وينبع, مذكرة تعاون بشأن مشاركة وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية, وذلك انطلاقا من أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية؛ لتحقيق المصلحة العامة.

ووقع المذكرة المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد, ومساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدر بن عبد المحسن آل الشيخ.

وتهدف الوزارة من خلال المذكرة إلى الاستفادة من أفضل السياسات والممارسات والإجراءات المعتمدة في مشروعات وإدارة المدن، كون الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات وإدارة المدن وتخطيطها.

ويسعى الجانبان إلى توظيف إمكانياتهما؛ لتبادل ومشاركة الخبرات والاستفادة من الإمكانات الموجودة لديهما لتحقيق الإثراء المعرفي في مجالات البنى التحتية وإدارة المشروعات والاستثمار وتنمية المدن والتشغيل والصيانة والنظافة والإنارة والتشجير والرقابة الصحية وغيرها.

واتفق الجانبان على مشاركة وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في كل من إدارة مشروعات البنى التحتية الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم تنمية رأس المال البشري لدى الجهتين على عدة مستويات.

وتتيح مذكرة التعاون للطرفين التدريب الحضوري والميداني للأعمال المستهدفة والمشتركة بين الجهتين، وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات متعددة، فضلاً عن مشاركة المعلومات والخبرات في المجالات الخدمية والفنية وغيرها مما تختص به الجهتان ويعود بالنفع لهما, بالإضافة إلى إقامة ورش عمل ودورات تدريبية للاطلاع على المستحدثات لدى الجهتين، وتبادل الأفكار البناءة، وزيارة المعارض وحضور المؤتمرات ذات العلاقة بمجالات المذكرة التي تُنظَّمُ من قبل إحدى الجهتين.

// انتهى //

22:11ت م

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