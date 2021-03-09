السعودية اليوم / السلطات الأوغندية تعلن حالة التأهب القصوى



كمبالا 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الأوغندية اليوم حالة التأهب القصوى؛ لمجابهة انتشار الجراد الصحراوي.

وأفاد وزير الزراعة الأوغندي بيوس واكابي كاساجا، أن أسراب الجراد الصحراوي مازالت تنشط في بعض جهات كينيا المجاورة ما يعرض أوغندا لخطر متزايد.

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22:11ت م

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