السعودية اليوم / الجزائر تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 161 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 114543 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 3022 وفاة.

// انتهى //

22:10ت م

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الجزائر 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و أربع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 114543 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 3022 وفاة.// انتهى //22:10ت م0250

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