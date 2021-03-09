السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يعزّي في وفاة شيخ قبيلة الفتاحية بني مبارك بصامطة



جيزان 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ عبدالكريم بن محمد بن مساوى مباركي -رحمه الله- شيخ قبيلة الفتاحية بن مبارك بمحافظة صامطة، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

// انتهى //

21:49ت م

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