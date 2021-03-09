السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي ينتشل 39 جثة وينقذ 165 مهاجراً غير شرعي



تونس 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية 39 جثةً وأنقذت 165 مهاجراً غير شرعيمن جنسيات مختلفة، بعد غرق مركبين قبالة سواحل القراطن التابعة لجزيرة قرقنة جنوب تونس.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.

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21:48ت م

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