السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا انفجارات ثكنة عسكرية في غينيا الإستوائية إلى 98 قتيلاً



مالابو 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي هزت ثكنة عسكرية بمدينة "باتا" الغينية إلى 98 قتيلاً.

وأوضحت السلطات الغينية في بيان اليوم أن عدد قتلى الانفجارات التي وقعت الأحد الماضي ارتفع عقب العثور على عشرات الجثث بالمنطقة، مبينةً أنّ عدد المصابين جراء الحادث بلغ 615 شخصاً بينهم 299 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأشار البيان، إلى أن سبب الانفجارات يعود إلى إهمال في التعامل مع الديناميت الموجود في الثكنة العسكرية.

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