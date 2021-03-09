السعودية اليوم / كلية البنات التقنية بالرياض تقيم ملتقى "تمكين المرأة"



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

أقامت الكلية التقنية للبنات بالرياض "ملتقى تمكين المرأة" وذلك ضمن نشاطات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في يوم المرأة العالمي 2021 الذي يصادف الثامن من شهر مارس في كل عام، بمشاركة نخبة من الشخصيات المجتمعية المهتمة بهذا الشأن.

وأعربت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله عسيري بهذه المناسبة عن شكرها للقيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ لما وصلت اليه المرأة

وبينت أن هذا الملتقى يأتي امتدادا لما توليه الدولة ـ رعاها الله ـ للمرأة السعوديه ،ما أتاح لها آفاقا لاحدود لها من الطموح, حيث أثبتت في مدة وجيزة نجاحها كشريك حقيقي في التنمية من خلال قيادة عجلة التطور في المجالات كافة،ما يسهم في تحقيق رؤية المملكه 2030 .

// انتهى //

21:45ت م

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الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأقامت الكلية التقنية للبنات بالرياض "ملتقى تمكين المرأة" وذلك ضمن نشاطات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في يوم المرأة العالمي 2021 الذي يصادف الثامن من شهر مارس في كل عام، بمشاركة نخبة من الشخصيات المجتمعية المهتمة بهذا الشأن.وأعربت عميدة الكلية دولة بنت عبدالله عسيري بهذه المناسبة عن شكرها للقيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ لما وصلت اليه المرأة السعودية من تمكين في المجالات كافة, مؤكدة أن التمكين الحالي للمرأة وظيفيا واجتماعيا هو أكبر شاهد على السير الحثيث في تحقيق طموح بنات الوطن.وبينت أن هذا الملتقى يأتي امتدادا لما توليه الدولة ـ رعاها الله ـ للمرأة السعوديه ،ما أتاح لها آفاقا لاحدود لها من الطموح, حيث أثبتت في مدة وجيزة نجاحها كشريك حقيقي في التنمية من خلال قيادة عجلة التطور في المجالات كافة،ما يسهم في تحقيق رؤية المملكه 2030 .// انتهى //21:45ت م0245

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