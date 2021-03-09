السعودية اليوم / اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بإمارة الرياض تعقد اجتماعها السابع



الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

عقدت اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بإمارة منطقة الرياض اليوم, اجتماعها السابع .

وناقش الاجتماع محاور الاجتماع السابق وما اُتُّخِذَ حيالها من إجراءات، والتأكيد على الجهات المعنية بأهمية توفير الخدمات والمرافق في الأحياء السكنية وتحقيق متطلبات التوازن المجتمعي، وبحث المستهدفات المستقبلية للإسكان التنموي في المنطقة.

// انتهى //

21:18ت م

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