

الطائف 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس

أوضحت صحة الطائف أن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال اليوم, كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى, وجرى معالجته على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى.

واتضح بعد تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب, أن الانقطاع بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقاً إلى مستشفى الأطفال وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في المنطقة نفسها بقطع الكيبل, وجرى تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطواري التابعة للشركة

// انتهى //

21:14ت م

0239



الطائف 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأوضحت صحة الطائف أن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال اليوم, كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى, وجرى معالجته على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى.واتضح بعد تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب, أن الانقطاع بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقاً إلى مستشفى الأطفال وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.وأشارت المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في المنطقة نفسها بقطع الكيبل, وجرى تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطواري التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكيبل وتحديد موقع العطل, وجارٍ الآن توريد كيبل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.// انتهى //21:14ت م0239

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "صحة الطائف" : انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال بسبب عطل في الشبكة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.