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السعودية والسودان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

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محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

بحثت السعودية والسودان، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

 

جاء ذلك خلال لقاء بين الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

 

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، العلاقات بين البلدين وتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

 

كما عبر حمدوك عن اعتزاز الحكومة السودانية بمواقف السعودية وحرصها على أمن السودان واستقراره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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