مسابقة وجوائز مالية في ملتقى رائدات التقنية بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

اسمع الخبر

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ملتقى افتراضي بعنوان “رائدات التقنية”؛ احتفاء باليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي.

مشاركة نسائية:

ويهدف الملتقى الذي شارك فيه قيادات نسائية من الكليات التقنية للبنات بالمنطقة لتوضيح دور المرأة في التقنية “التحديات والانتصارات”، ومناقشة جهود المملكة في تمكين المرأة للعمل في مجال التقنية.

وأوضحت مساعدة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، عواطف الشهري، أن هذا الملتقى عُقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث قدمت خلاله عددًا من التجارب المميزة للخريجات بالكليات التقنية للبنات بالمنطقة، وتم الاستماع لعدد من الكلمات التشجيعية للخريجات العاملات في مشاريع خاصة ووظائف خاصة أو عامة.

مسابقة وجوائز:

وسيقيم المؤتمر خلال أيام مسابقة ينظمها قسم الأنشطة بالكلية التقنية بخميس مشيط لمحبي الفن والرسم لعمل مشاركات تعبر عن اليوم العالمي للمرأة ودورها بالمجتمع مع وضع جوائز مالية للفائزات، كما سيتم تقديم ورشتين عمل مجانية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعنوان (كيف تحمي بياناتك- أمن الشبكات).

ويحتوى الملتقى على عدد من ورش العمل المصاحبة والمجانية للمجتمع المحلي على مستوى منطقة عسير في مجال التدريب التقني، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو للتجارب الناجحة من خريجات الكليات التقنية ونشر بطاقات إثرائية على وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل مبادرة (المتطوع التقني)، والتي تهدف إلى صيانة الجوالات وأجهزة الحاسب لجميع فئات المجتمع تحت إشراف نخبة من المدربات.

وفي نهاية حديثها قالت عواطف الشهري: إن الدعم الذي تجده المرأة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها الأثر الإيجابي الكبير الذي نراه في عدد من المجالات التقنية والفنية التي تعمل بها المرأة، حيث تعتبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عنصرًا مهمًّا في هذا الحراك التقني الجميل لبنات الوطن.



شارك الخبر