رئيس وزراء ماليزيا يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

متابعات الخليج 365 - واس

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غادر رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، العاصمة الرياض مساء اليوم الاثنين، حيث كان في مقدمه مودعيه أمير الرياض فيصل بن بندر.

اجتماع مع ولي العهد:

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعًا في الرياض، اليوم، مع رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.



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