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رئيس وزراء ماليزيا يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-09

رئيس وزراء ماليزيا يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه

محيي الدين ياسين عقد اجتماعًا اليوم مع ولي العهد

متابعات الخليج 365 - واس


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غادر رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، العاصمة الرياض مساء اليوم الاثنين، حيث كان في مقدمه مودعيه أمير الرياض فيصل بن بندر.

اجتماع مع ولي العهد: 

وعقد ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز اجتماعًا في الرياض، اليوم، مع رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

رئيس وزراء ماليزيا يغادر الرياض والأمير فيصل بن بندر في مقدمة مودعيه - متابعات الخليج 365

 

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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