تسجيل 390 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 306 حالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 390 إصابة جديدة بالفيروس و306 حالات تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 371,338 حالة، بينما بلغت الوفيات الجديدة 5 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2695 منها 515 حالة حرجة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأنه لا يوجد أي مانع لأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مبينا أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح والإرضاع لا يمنعان ذلك.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، إلى أن فيروس كورونا تعرض لطفرات متعددة واللقاحات المعتمدة في المملكة أثبتت استجابة لهذه التحورات، لافتا إلى أنه تم إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، مؤكدا على ضرورة الحجر المنزلي لمدة 10 أيام عند مخالطة المصابين، منوها بأن الفترات بين الجرعات تخضع لنوع اللقاح.

وأوضح العبدالعالي بأنه من المبكر جدا الوصول إلى المناعة المجتمعية، مبينا أن مناعة الفرد هي خطوة للعودة للحياة الطبيعية، مضيفا «لا نزال نرصد تذبذبا في الحالات المؤكدة والحرجة».

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن التكدس هو السلوك الخاطئ داخل المنشآت التجارية ولا بد من معالجته، وأفضل 3 وسائل لإدارة هذه التكدسات هي: تفعيل الحجز المسبق، الانتظار في السيارات، مراعاة التباعد عند الاصطفاف بمتر ونصف بين كل شخص وآخر.

وكشف عن مبادرة وزارة التجارة (للتخفيض) وذلك لمن تلقى اللقاح تشمل المتاجر الالكترونية وجميع محلات التجزئة والمقاهي والمطاعم، داعيا المتاجر إلى التفاعل مع المبادرة، مبينا أن الفترة القادمة ستكون للتشديد على الجولات وكثافتها بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الرقابية، لافتا إلى أن الرقابة الموجهة لمنع المخالفات تشمل معارض السيارات ومراكز الصيانة.

وأشار الحسين إلى إغلاق مركز تجاري في الرياض بعد رصد حالة مصابة بكورونا وأخرى مخالطة.

إجمالي الحالات

الإصابات 380,572

الحالات النشطة 2695

المتعافون 371,388

الوفيات 6539

الحرجة 515

إصابة جديدة 390

حالات تعاف جديدة 306

حالات وفاة جديدة 5